Investidores injetam US$ 19;3 mi no BuzzFeed - Link - Estadão

Site se tornou popular com mistura de conteúdo que vai de análises políticas a fotos de animais fofos

SÃO PAULO – O site de notícias BuzzFeed, um dos modelos de negócios mais interessantes a surgir recentemente, levantou US$ 19,3 milhões em capital novo. A informação é da própria empresa.

—-

O dinheiro será usada para o desenvolvimento das plataformas móvel e de vídeo, contratações editoriais e expansão internacional, de acordo com a empresa.

O BuzzFeed se tornou um site extremamente popular nos últimos anos, chamando a atenção de observadores de mídia por sua mistura de conteúdo que vai do sofisticado ao popular, de análises políticas a fotos de animais fofos que circulam nas redes sociais.

A empresa diz que tem 40 milhões de visitantes únicos por mês. O editor-chefe Ben Smith comanda uma equipe de 70 pessoas.

O BuzzFeed foi criado por Jonah Peretti, cofundador do Huffington Post, em 2006. No total, o site já levantou mais de US$ 46 milhões em investimentos.