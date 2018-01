Investigadores coreanos teriam invadido escritório do Google - Link - Estadão

Órgão regulador teria ‘invadido’ o escritório do Google na Coreia do Sul em meio a investigações de concorrência desleal

Por Danila Rossetto (Agência Estado)

Escritório do Google na Coreia. FOTO: Truth Leem/Reuters

SEUL – A Korean Fair Trade Commission (KTC), órgão que regula a concorrência no comércio da Coreia do Sul, invadiu, nesta quarta-feira, 30, o escritório do Google em Seul, em meio às investigações sobre as denúncias de prática de concorrência desleal no mercado de dispositivos móveis, segundo uma pessoa a par do assunto, que não deu mais detalhes.

Em setembro, autoridades antitruste do país já haviam invadido o escritório depois que os principais portais do país, NHN e Daum Communications, apresentaram uma denúncia à comissão acusando a Google de asfixiar deslealmente seus concorrentes no mercado de buscas a partir de aparelhos portáteis.

Na queixa, NHN e Daum Communications disseram que os smartphones Android já vêm de fábrica com a ferramenta de buscas do Google instalada como padrão e são “sistematicamente projetados” para impossibilitar a utilização de outro serviço.

Procurado, o Google comentou o assunto.