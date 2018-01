Investimentos do Google preocupam analistas - Link - Estadão

Analistas sinalizaram preocupações com os agressivos investimentos do Google e o aumento no número de funcionários que levaram a empresa a registrar um resultado aquém do esperado pela primeira vez em dois anos.

O balanço do Google no segundo trimestre, divulgado na quinta-feira, frustrou as estimativas do mercado, apesar da alta de 24 por cento na receita.

Contudo, a empresa disse que continuará investindo em novos negócios para impulsionar o crescimento no longo prazo.

“Está claro que o Google está investindo em busca, segmento móvel e exibição”, disse o analista Jordan Rohan, da Stifel Nicolaus, em nota aos clientes.

O investimento maior pressionou a margem Ebitda, que ficou abaixo de 60 por cento pela primeira vez em seis trimestres, segundo Rohan.

As ações do Google caíam 5,5 por cento em Wall Street.

“Os itens que mais devem assustar os investidores são aumento no número de funcionários e gastos operacionais e de capital – os grandes investimentos que impulsionarão o crescimento no longo prazo pressionando as margens”, disse a analista Marianne Wolk, do Susquehanna, em nota aos clientes.

/S. JOHN TILAK (REUTERS)