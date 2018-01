Investindo em games sociais - Link - Estadão

A empresa norte-americana de redes sociais Quepasa anunciou nesta terça-feira, 1º, que comprou a XtFt, controladora da produtora brasileira de jogos TechFront.

A Quepasa, especializada em público latino e sediada na Flórida, acertou a aquisição com oferta de US$ 3,7 milhões em ações de sua emissão, reforçando sua audiência em redes sociais como o Orkut.

Entre os jogos desenvolvidos pela TechFront, sediada em Curitiba e que trabalha com as plataformas PC, Mac, Wii, Nintendo DS, PSP e Xbox Live Arcade, está o Burguer Island, que recebeu versões para as redes sociais Orkut, Sonico, Hi5 e MySpace no ano passado.

“Unir forças com a Quepasa vai nos dar acesso imediato a uma das maiores e mais crescentes audiências na América Latina e ferramentas de marketing que vão ajudar a promover nossos títulos”, afirmou em comunicado Rafael da Costa, fundador e presidente da XtFT, que tem cerca de 40 desenvolvedores de jogos e foi criada em 2006.

A base de usuários da Quepasa cresceu 255% em 2010, para um total de mais de 27,2 milhões de usuários registrados, afirma a companhia.

