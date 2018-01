iOS 6 dispensa senha para app gratuito - Link - Estadão

Código secreto do usuário será solicitado apenas no caso de aplicativos pagos

SÃO PAULO – A nova versão do sistema operacional da Apple para aparelhos móveis deixará de pedir a senha do usuário quando este baixar um aplicativo gratuito da App Store.

—-

A senha só será solicitada no caso do aplicativo ser pago.

O iOS é o sistema usado nos aparelhos iPad, iPhone e iPod. A versão 6 da plataforma será lançada em outubro deste ano pela Apple.