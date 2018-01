iOS é líder folgado nos aparelhos móveis - Link - Estadão

Sistema operacional da Apple está presente em 65% dos dispositivos que acessam a internet

SÃO PAULO – Ajudado por sua dominação no mercado dos tablets, o sistema operacional da Apple é líder folgado quando se analisa os números gerais para dispositivos móveis.

O iOS está presente em 65% dos aparelhos que acessam a internet, no caso da empresa, iPhone, iPad e iPad Touch. O Android aparece em segundo lugar, com 19,73%. A pesquisa foi feita pela NetMarketShare em 28 países, inclusive o Brasil.

O iOS melhorou bem seu resultado em relação ao mesmo mês em 2011, quando sua participação era de 52,41%. O Android tinha 14,56% no mesmo período do ano passado.

Se os aparelhos pesquisados fossem apenas smartphones, a história seria bem diferente. Conforme apareceu em uma nova pesquisa do ComScore, referente ao primeiro trimestre de 2012, o Android é o sistema de 50,9% dos aparelhos americanos. Nesse recorte, a participação do iOS é de 31,9%.