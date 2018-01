iPad 3 deve ser anunciado em março - Link - Estadão

Segundo blog All Things Digital, nova geração do tablet da Apple deve ser anunciada em São Francisco já no mês que vem

Por Nayara Fraga (Radar Tecnológico)

Rumores dizem que iPad 3 terá melhorias na tela ou até um display HD. Também especula-se sobre uma bateria mais duradoura e um processador mais potente. FOTO: Reprodução (ilustração baseada nos rumores)

SÃO PAULO – A Apple escolheu a primeira semana de março para apresentar o sucessor do iPad 2, segundo fontes ouvidas pelo All Things Digital. O evento deverá ocorrer em São Francisco, possivelmente no Yerba Buena Center for the Arts, local preferido da empresa de Steve Jobs para grandes anúncios como esse, informa o blog.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Ainda não há previsão de quando o próximo tablet da Apple chega às prateleiras. Caso o intervalo entre o anúncio e a venda seja o mesmo do iPad 2, ele estará disponível para compra cerca de sete dias depois do anúncio, afirma o All Things D.

A Apple não confirma nada. A empresa não se pronuncia sobre especulações em torno de seus produtos.

Até agora, rumores constroem no imaginário dos applemaníacos um iPad 3 (supondo que assim ele será chamado) com design e forma parecidos com o iPad 2, mas com processador mais rápido e espessura levemente maior. A expectativa é de que as mudanças, assim como ocorreu no iPhone 4S, estejam mais na parte de dentro do que na de fora.