iPad 3 deve ser apresentado no dia 7 - Link - Estadão

Apple convocou imprensa para evento em São Francisco dizendo: ‘Temos algo que você realmente precisa ver. E tocar’

SÃO PAULO – A Apple convocou a imprensa para um evento para a próxima quarta-feira, dia 7, em um centro de exposições em São Francisco. O convite enviado aos jornalistas diz apenas: “Nós temos algo que você realmente precisa ver. E tocar”. Na imagem, um iPad, o que sugere que o evento seja realmente o lançamento da nova geração do tablet da empresa.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O texto do convite — “algo que você realmente precisa ver” — deu mais força às especulações de que o novo aparelho terá tela com a tecnologia “retina”, com quatro vezes mais pixels que a atual.

FOTO: Reprodução

Mais cedo nesta terça-feira, 28, a CNBC foi a primeira a apontar que a Apple estaria efetivamente planejando lançar seu novo tablet em março, conforme já se especulava. Pelo Twitter, a rede americana informou que, segundo fontes anônimas, o iPad 3 seria lançado no dia 7 em Nova York. A CNBC disse também que o aparelho terá processador quad-core (de quatro núcleos) e suporte à rede 4G, rumores que vieram ganhando força nos últimos meses.

No início do mês, o All Things Digital acertou ao afirmar que o evento aconteceria no Yerba Buena Center for the Arts, local preferido pela Apple para anunciar novos produtos.

Não há previsão de quando o novo tablet começará a ser vendido. No caso do iPad 2, passaram-se sete dias entre o anúncio e a chegada às lojas.

—-

Leia mais:

• A disputa sobre o nome ‘iPad’ na China

• Valor das ações da Apple bate recorde

• Quanto custa a mão de obra em cada iPhone?