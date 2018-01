iPad 3 poderá ser lançado em março - Link - Estadão

Boatos dizem que tablet ganhará versão menor e se conectará com redes 4G

FOTO: Kimberly White/REUTERS

SÃO PAULO – O iPad 3 chega em 7 de março? O boato ganhou força pela web nesta terça-feira, 14.

As especulações também mencionaram características do novo tablet. Ele deve ter uma tela “retina”, com quatro vezes mais pixels que a atual e conectividade com redes 4G.

Segundo o Wall Street Journal, a Apple estaria planejando também uma versão menor do tablet, de 8 polegadas (o atual tem 9,7 polegadas).

Já o site iMore diz que o processador do novo modelo será quad-core. O iPad 2 tem um processador dual-core A5.

Entre as fontes citadas, estão pessoas não-identificadas que trabalham com fornecedores da Apple. Elas teriam visto os iPads de tela menor. Mas, como se sabe, a empresa costuma criar protótipos de tamanhos variados.

É claro que a Apple não quis comentar os boatos.

Mas vale lembrar que o iPad 2 foi lançado em 2 de março do ano passado. Os dois modelos do tablet venderam 40,5 milhões de unidades em 2011.