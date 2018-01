iPad 3G - Link - Estadão

A versão com tecnologia móvel de alta de velocidade do iPad da Apple chegará às lojas em 30 de abril e o preço internacional para o computador tablet será divulgado em 10 de maio, afirmou a empresa nesta terça-feira.

O popular computador com tela sensível ao toque vendeu mais de 500 mil unidades de seu modelo Wi-Fi nos Estados Unidos na semana após seu lançamento em 3 de abril. A expectativa é de que a demanda continue forte com o lançamento da versão com capacidade de se conectar à rede sem fio –3G– da AT&T.

O modelo 3G, que também funciona em redes Wi-Fi, custará 130 dólares a mais, o que significa que os modelos de 16GB, 32GB e 64GB custarão 629, 729 e 829 dólares, respectivamente.

A Apple disse que o iPad estará disponível no fim de maio na Austrália, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Espanha, Suíça e Reino Unido.