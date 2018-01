iPad: 450 mil unidades vendidas - Link - Estadão

Steve Jobs aproveitou o lançamento do novo sistema iPhone OS 4, que trouxe o recurso de multitarefa ao iPhone, ao iPad e ao iPod Touch, para atualizar os números de vendas do iPad, comercializado nos Estados Unidos desde sábado, 3.

O CEO da Apple afirmou que até esta quinta-feira, 8, foram vendidas 450 mil unidades do modelo Wi-Fi do iPad. O modelo com acesso a redes 3G deve chegar no fim do mês.

Jobs também disse que os estoques da rede de lojas de produtos eletrônicos, Best Buy, estão esgotados e que a Apple está se esforçando para produzir e entregar mais unidades do iPad o mais rápido possível. “Evidentemente não estamos conseguindo produzir unidades suficientes deles e temos que nos esforçar mais para isso”, afirmou.

A Apple declarou anteriormente que 300 mil unidades foram vendidas no primeiro dia do lançamento do iPad, que já estava disponível para pré-vendas semanas antes.

Jobs ainda falou que os 3,5 mil aplicativos para iPad já foram baixados cerca de 3,5 milhões de vezes nos tablets vendidos.

Sobre o iPhone, Jobs anunciou que 50 milhões de unidades já foram vendidas ao redor do mundo, além de 35 milhões de iPod Touches, somando dos os modelos já lançados.