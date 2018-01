iPad à venda em abril - Link - Estadão

O primeiro tablet da Apple, o iPad, começa a ser vendido a partir do dia 3 de abril nos Estados Unidos. A data foi anunciada hoje pela Apple. A empresa também revelou a que a compra poderá ser feita já a partir da semana que vem, no dia 12, pelas lojas da Apple e online.

Apenas a versão do iPad com WiFi estará disponível no início das vendas. Os iPads com conexão 3G chegam depois, no fim de abril, no mesmo período em que as vendas do tablet se expadem para outros países, como Australia, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Espanha, Suíça e o Reino Unido.

O iPad custará entre US$ 500 e US$ 830, muito mais alto que o seu principal concorrente, o Kindle da Amazon, com preço entre US$ 260 e US$ 490. Em sua página, a Apple anuncia o iPad por um “preço inacreditável”.