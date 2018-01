iPad Air chega a lojas no Brasil nesta sexta - Link - Estadão

Tablet mais leve deve chegar custando a partir de R$ 1.750; iPad Mini com tela de retina ainda não tem previsão de vendas

SÃO PAULO – A Apple ainda mantém silêncio sobre a chegada do iPad Air no Brasil, mas ontem as varejistas da internet colocaram no ar páginas especiais sobre o produto anunciando que as vendas começam amanhã.

O tablet chegou às lojas dos Estados Unidos no início de novembro, vendido por US$ 499. No Brasil, ainda não há informações sobre preços. Lojas como a Saraiva, Fast Shop e Extra abriram cadastro para interessados registrarem seus contatos nos sites e serem avisados sobre o início das vendas. Especula-se, porém, que o produto custe a partir de R$ 1.749 na versão de 16 GB.

Mais fino e leve que o seu antecessor, o iPad Air tem 7,5 mm de espessura contra 9,4 mm do iPad anterior (20% menor); e tem 450 gramas contra 640 gramas do modelo anterior (30% mais leve). Seu chip é o A7, o mesmo do iPhone 5S, de 64 bits, duas vezes mais potente que o A6X, e o tablet tem câmera de 5MP. A bateria tem previsão de 10 horas de duração.

O iPad Air foi lançado no início de outubro junto com outra novidade da Apple, o iPad Mini com tela de retina, tecnologia já presente no outro iPad e no iPhone 5S. Esse modelo, porém, ainda não tem previsão de chegada ao País. Um dos motivos é que o estoque do produto está comprometido em outros países onde ele já está à venda, o que pode atrasar o lançamento do modelo no Brasil.