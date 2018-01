iPad auxilia nas eleições do Estado de Oregon - Link - Estadão

O uso de tablets para pessoas com dificuldades especiais está sendo testado em cinco condados do Estado americano

Página do eleitor vista em um iPad. FOTO: Rick Bowmer/AP

WASHINGTON – O estado de Oregon (EUA) iniciou nessa terça-feira, 8, um programa pioneiro nos Estados Unidos que permitirá a pessoas com dificuldades especiais votarem, por meio de um iPad, para escolher um novo congressista para a Câmara de Representantes.

O uso do tablet será testado em cinco condados do estado, cujos moradores devem escolher o legislador que substituirá o democrata David Wu, que renunciou em julho depois de ser acusado de abusar sexualmente de uma jovem. Steve Trout, diretor de eleições do escritório eleitoral de Oregon, disse à imprensa local que depois de testes com outros sistemas, o tablet da Apple acabou escolhido por sua “enorme flexibilidade” para se adaptar a todo tipo de incapacidade.

Providos de vários iPads, os funcionários eleitorais do estado americano visitarão nesta terça-feira parques, lares de idosos e centros comunitários para facilitar a participação das pessoas com dificuldades para preencher as cédulas tradicionais.

Para os que têm problemas de visão, o iPad pode ler a cédula de votação em voz alta. Além disso, permite usar indistintamente os dedos ou uma caneta, dependendo das necessidades do eleitor.

Uma vez emitido o voto, a cédula é impressa e enviada por correio, já que no Oregon, desde 2000, todas as votações são realizadas pelos correios. Os aparelhos utilizados foram doados pela Apple, e o estado investiu US$ 75 mil para desenvolver o software que permite a votação.

/ EFE