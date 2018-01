iPad chega ao mercado dos EUA nesta sexta - Link - Estadão

Terceira geração do tablet da Apple chega às lojas de nove países no dia 16; ainda não há precisão para o Brasil

Por Nayara Fraga (Radar Tecnológico)

Tela do novo iPad tem 3,1 milhões de pixels. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A Apple anunciou oficialmente que a terceira geração do iPad começa a ser vendida nas lojas físicas e na Apple Online Store nesta sexta-feira, 16, às 8h (horário local), nas seguintes regiões: Estados Unidos, Austrália, Canadá, França, Alemanha, Hong Kong, Japão, Cingapura, Suíça, Reino Unido, Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas.

No dia 23 de março, o aparelho estará disponível para compra no México, na Nova Zelândia, em Macau (China) e em mais 22 países da Europa. A empresa ainda não mencionou quando o novo iPad chega ao Brasil.

Tela é o destaque. O novo tablet da Apple — que levou o nome de apenas iPad, e não iPad 3 — tem como destaque sua tela. Jornalistas que estiveram presentes no lançamento, na semana passada, e tiveram a oportunidades de ter o aparelho em mãos dizem ser incrível a nitidez das imagens. “Sem surpresa, a Apple conseguiu produzir algo que é realmente lindo de se olhar”, disse o blog Engadget.

A resolução da tela, de 2048 x 1536 pixels, tem mais pixels que qualquer smartphone e um milhão de pixels mais que uma TV de alta definição, segundo repórter do Wall Street Journal que acompanhou o evento. Além disso, o processador do aparelho é mais veloz que o do iPad 2, bom para quem gosta de ver filmes e jogar jogos. Veja todas as características do novo iPad aqui.