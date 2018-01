iPad chega 'nos próximos meses'; diz Oi - Link - Estadão

A operadora Oi, única entre as quatro grandes (Claro, Tim e Vivo) que não começou a vender o tablet da Samsung Galaxy Tab nesta semana, confirmou nesta sexta-feira, 19, que venderá o iPad no Brasil “dentro dos próximos meses”.

Em comunicado enviado à imprensa, a assessoria de comunicação da operadora afirma que a empresa vai oferecer pacotes especiais para navegar na internet no modelo do iPad com conexão Wi-Fi (de internet sem fio) e 3G (que utiliza a rede de celular).

Sem dar detalhes sobre os preços do aparelho ou mesmo dos planos, a Oi também não afirmou se venderá o modelo que tem apenas Wi-Fi.

Apresentado por Steve Jobs, CEO e fundador da Apple, em janeiro, o iPad está a venda deste abril nos Estados Unidos. Segundo a empresa de análise de mercado Gartner, as vendas de tablets no mundo devem atingir 19,5 milhões de unidades este ano, grande parte delas representadas pelo iPad. Para 2011, a consultoria estima um crescimento de 181%, com as vendas podendo chegar a 54,8 milhões de unidades.

No Brasil ele está homologado (o que permite sua venda oficial no País) desde o fim de agosto, mas nem as operadoras, nem a Apple começaram as vendas em suas lojas e revendas autorizadas do tablet que vem com o mesmo sistema do iPhone e do iPod Touch e permite ler livros e assinar revistas e jornais.

Visto como um aparelho que impulsionou o mercado de tablets no mundo, o iPad é vendido em duas versões nos Estados Unidos, uma só com conexão Wi-Fi e outra também com conexão 3G. Ambas estão homologadas no Brasil.

Leia a íntegra do comunicado:

Hoje, a Oi anuncia que irá oferecer planos de dados exclusivos para o iPad Wi-Fi + 3G dentro dos próximos meses no Brasil. O iPad permite aos usuários se conectarem com seus aplicativos e conteúdos de uma forma mais íntima, intuitiva e divertida do que nunca. Os usuários podem navegar na web, ler e enviar e-mail, curtir e compartilhar fotos, assistir vídeos em HD, ouvir música, jogar games, ler ebooks e muito mais, tudo através da revolucionária interface Multi-Touch do iPad. Para mais informações sobre o iPad, por favor visite www.apple.com/ipad/.