iPad é recebido com festa em São Paulo - Link - Estadão

O tablet da Apple levou oito meses para chegar ao Brasil, e apesar dos mais apressados já terem conseguido seu brinquedinho através de importação, ainda sobrou gente suficiente para movimentar a fila da meia-noite no Shopping Morumbi. A festa aconteceu na Fnac e contou com a presença de convidados ilustres — como Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial, e o apresentador do CQC Felipe Andreoli.

Fila pelo tablet da Apple na Fnac do Shopping Morumbi. FOTO: Leonardo Soares/Agência Estado. – 02/12/2010

Mas a estrela da noite era mesmo o iPad, que recebeu tratamento de Apple Store dentro da loja, com mostruário interativo e aparelhos expostos para que os últimos indecisos testassem. Era o caso de Giselle Gasparotti, profissional autônoma que, mesmo sem ter certeza de que levaria um iPad para casa, defendeu que “o legal é ser uma das primeiras pessoas no Brasil a pegar um desses”.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A fila começou tímida: às 23h ainda eram menos de 20 pessoas que esperavam pelo lançamento do gadget. À medida que a meia-noite se aproximava, os macmaníacos começaram a dar as caras, e o número mais que dobrou até a abertura das portas. Também não adiantou muito guardar lugar na fila: o gerente de previdência complementar João Teófilo Ribeiro foi o primeiro a chegar, mas perdeu uma posição no caminho entre ser atendido e ir ao caixa pagar e retirar o aparelho. Acabou ficando em segundo lugar.

A Fnac não revelou quantos iPads foram disponibilizados ou a previsão de vendas para o mês. No entanto, nenhum cliente pareceu encontrar problemas na hora de escolher seu modelo preferido do tablet. O tablet está à venda nos Estados Unidos desde abril, e teve seu primeiro lançamento na América do Sul em setembro, quando o aparelho chegou a Argentina, Chile, Colômbia, Equador e Peru.

O iPad está disponível para compra em revendedores autorizados da Apple a partir desta sexta-feira, 3.

Assista como foi o lançamento:

—-

Leia mais reportagens sobre o iPad publicadas no ‘Link’:

• iPad estreia com festa à meia-noite

• Presente aberto

• Truque permite comprar no iTunes

• iPad é o produto do ano na ‘Wired’

• Como organizar fotos no iPad

• Eike Batista quer trazer montadora da Apple para o Brasil

• iPad para fazer arte

• Tudo que você precisa saber sobre tablets

• Samsung lança concorrente do iPad

• A tela do iPad vista no microscópio

• Marca ‘iPad’ já existe no Brasil

• Quantos toques a tela o iPad é capaz de sentir?

• Obama não gosta do iPad

• A vantagem do aparelho de uma tarefa só

• Gorillaz produz disco no iPad

• Um jornal só para iPad