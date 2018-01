iPad é tema central em seriado - Link - Estadão

Steve Jobs não economiza na hora de promover seus lançamentos. Depois de aparecer no Oscar, o iPad agora virou o presente de aniversário perfeito em um episódio do seriado Modern Family.

Exibida nos Estados Unidos pelo canal ABC (que também já tem seu próprio aplicativo de iPad), a série estreia sua primeira temporada no Brasil em maio, pela Fox, e também será exibida na TV aberta pela Band.

No 19º episódio de Modern Family, o pai de uma das famílias que dão título a série está para fazer aniversário, e seu objeto de desejo é um iPad, a ser lançado no mesmo dia. A trama gira em torno das confusões aprontadas por sua esposa para conseguir o tablet a tempo para a festa.

Ao longo do episódio, podemos ver uma longa fila para a entrada em uma Apple Store, além, claro, do próprio iPad – que ainda demonstra um divertido uso para seus sensores de movimento. O pai, Phil, ainda é chamado de geek pelo filho mais novo, e ao finalmente se deparar com um iPad, exclama: “quem está preparado para o primeiro dia do resto de suas vidas?”

Confira abaixo algumas imagens do episódio: