iPad estreia com festa à meia-noite - Link - Estadão

A data oficial é 3 de dezembro. E para que ela seja honrada, lojistas e shoppings na cidade de São Paulo estenderão seus expedientes na virada desta quinta-feira, 2, para sexta. O tablet da Apple chega ao Brasil com muita fanfarra e preços altos (entre R$ 1.650 e R$ 2.560), apesar de ter sido anunciado há quase um ano nos Estados Unidos, onde começou a ser vendido em abril.

O tablet da Apple chega ao Brasil oito meses depois de começar a ser vendido nos EUA. FOTO: Paul Sakuma/AP. – 03/04/2010

Lojas como Ponto Frio, Americanas, Fnac e Fast Shop prometem iniciar as vendas pontualmente à meia-noite, pela internet ou nas lojas selecionadas especialmente para o evento. Demais lojas e revendedores autorizados passam a oferecer o produto em horário comercial normal no dia 3.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

As festas de lançamento são restritas a convidados, e prometem a presença de celebridades para coquetel, além da expectativa de fila. O evento da Fnac movimentará a noite no shopping Morumbi, enquanto a Fast Shop tem festa em sua filial do shopping Iguatemi. A Saraiva recebe clientes e convidados no shopping Pátio Higienópolis. Todos em São Paulo.

O iPad será lançado nos modelos Wi-Fi e Wi-Fi + 3G, com opções de espaço em disco que variam entre 16 gigabytes (GB) e 64 GB. Para atender a demanda por acesso 3G mais intensa dos usuários de iPad, as maiores operadoras brasileiras também já anunciam planos especiais para o tablet da Apple — que exige um chip menor, chamado de microSIM, o mesmo usado no iPhone 4.

A Oi correu na frente com o plano Oi Velox 3G, nas opções de franquia de dados de 2 GB (R$ 59,50) ou 5 GB (R$ 76,50), com o chip microSIM gratuito. Claro e Vivo contam com planos específicos para o iPhone e para o tráfego de dados em smartphones.

Confira abaixo a lista completa de preços e revendedores autorizados do iPad no Brasil.

Preços – iPad Wi-Fi

16 GB: R$ 1.650

32 GB: R$ 1.900

64 GB: R$ 2.200

Preços – iPad Wi-Fi + 3G

16 GB: R$ 2.050

32 GB: R$ 2.300

64 GB: R$ 2.600

Revendedores autorizados: a2You, Lojas Americanas, CTIS, Extra, Fast Shop, Fnac, iPlace, iTown, MyStore, Ponto Frio, Saraiva e Submarino. Mais detalhes aqui.

—-

Leia mais reportagens sobre o iPad publicadas no ‘Link’:

• Presente aberto

• Truque permite comprar no iTunes

• iPad é o produto do ano na ‘Wired’

• Como organizar fotos no iPad

• Eike Batista quer trazer montadora da Apple para o Brasil

• iPad para fazer arte

• Tudo que você precisa saber sobre tablets

• Samsung lança concorrente do iPad

• A tela do iPad vista no microscópio

• Marca ‘iPad’ já existe no Brasil

• Quantos toques a tela o iPad é capaz de sentir?

• Obama não gosta do iPad

• A vantagem do aparelho de uma tarefa só

• Gorillaz produz disco no iPad

• Um jornal só para iPad