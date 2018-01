iPad lidera lista da Consumer Reports - Link - Estadão

Apesar de ter destacado o aquecimento, avaliação final da influente publicação foi positiva

SÃO PAULO – O novo Apple iPad encabeça a lista de tablets da revista Consumer Reports, apesar de a influente publicação ter afirmado duas semanas atrás que a mais recente versão do tablet mais vendido esquentava demais quando usada intensamente.

A publicação avalia todo tipo de produto, de eletrônicos a automóveis, e é acompanhada atentamente. Na segunda-feira, 2, a Consumer afirmou que não considerava que a temperatura mais alta de funcionamento do produto fosse causa de preocupação.

A organização sem fins lucrativos também testou o iPad quanto às preocupações sobre um mau desempenho na recarga de bateria se o usuário estiver jogando um videogame complexo.

“O problema se limita às ocasiões em que o aparelho está sendo usado para um jogo pesado e com a tela plenamente iluminada”, afirmou o relatório.

A Consumer Reporters havia constatado anteriormente que o novo iPad atingias temperaturas de 47 graus depois de 45 minutos de uso em jogos intensos. Isso significa que o novo modelo fica 13 graus mais quente que o precedente, sob condições semelhantes.

A terceira geração do iPad estreou com força, vendendo mais de três milhões de unidades depois de chegar às lojas no mês passado.

A Consumer Reports gerou manchetes em 2010 ao afirmar que não recomendaria o iPhone 4 aos compradores devido a problemas de recepção.

Steve Jobs, então presidente-executivo da Apple, convocou uma entrevista coletiva para tratar as questões apontadas pela publicação e determinou que os compradores do modelo recebessem gratuitamente capas protetoras metálicas, que segundo a revista resolviam o problema de recepção.

As resenhas sobre o novo iPad foram em geral positivas. A mais recente versão da Apple não representa reformulação completa do iPad 2, mas oferece tecnologia 4G, mais rápida, e uma tela mais nítida.

A nova tela impressionou a Consumer Reports, que disse que tablet “conseguiu o maior placar que já registramos para a precisão de cores em um tablet”.

A Verizon Communications também recebeu elogios por sua rede 4G, que a revista definiu como rápida e confiável.

