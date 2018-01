iPad Mini chega ao Brasil oito meses depois - Link - Estadão

Tablet custará a partir de R$ 1.200, em suas versões mais simples; operadoras, varejistas e a Apple venderão o modelo

SÃO PAULO – A Apple e operadoras e varejistas brasileiras começam na terça-feira, 25, a vender o iPad Mini no Brasil, cerca de oito meses depois de o aparelho ser anunciado nos Estados Unidos, no fim de outubro do ano passado.

Na operadora Claro, o aparelho com conexão 3G e 16 GB custará R$ 1.349 no pré-pago e cerca de R$ 1.200 no plano pós-pago. No caso do pós-pago, o cliente ainda paga uma mensalidade de R$ 49,90 pela franquia de dados 3G, o que, em doze meses, totaliza um valor de R$ 1.798,80.

A TIM informou que venderá o aparelho a partir do dia 1º de julho, por R$ 1.649 (versão 3G 16GB) no pré-pago e R$ 1.560, no pós-pago, para clientes que contratarem um plano de dados (Liberty Web Tablet), com mensalidade de R$ 49,90.

Além das operadoras, Apple, Fnac, Saraiva, Extra e Ponto Frio confirmaram a venda do aparelho. O Link apurou que os preços no varejo não devem ser diferentes dos praticados pela Claro e que algumas versões devem custar até mil reais a mais do que R$ 1.349.

Nos sites das redes Extra e Ponto Frio, ambos do grupo Nova Pontocom, o tablet custará a partir de R$ 1.299, no modelo mais simples (valores de outras versões não formam informados). Outras varejistas e a Apple não divulgaram seus preços.

O iPad Mini foi lançado em outubro pela Apple, em resposta ao crescimento das vendas de tablets concorrentes com tamanhos menores. Com tela de 7,9 polegadas e 308 gramas, o iPad Mini é menor e mais leve do que o modelo tradicional, que tem tela de 10 polegadas e 601 gramas (veja a comparação entre ele).

Nos EUA, o iPad Mini custa a partir de US$ 329 (R$ 745), na versão de 16 GB apenas com conexão Wi-Fi. O preço do modelo de 16GB com conexão 3G é de US$ 459 (R$ 1.040).

* Atualizado às 18h20.

