iPad Mini 'decepciona' em teste da indústria - Link - Estadão

Avaliação da DisplayMate, que estebelece padrões para telas nos EUA, foi desfavorável ao tablet da Apple

SÃO PAULO – A tela do iPad Mini Retina foi mal avaliada pela DisplayMate, organização que estabelece padrões de visores, monitores e displays para toda a indústria norte-americana. A entidade classificou a tela do recém-lançado tablet da Apple como “decepção” em um teste que avaliou positivamente o Kindle Fire HDX 7, da Amazon, e o Nexus 7, do Google.

Para o DisplayMate, o grande problema do iPad Mini Retina é a gama de cores do aparelho. Com apenas 63%, é o mesmo índice do iPad Mini lançado ano passado e do iPad 2, que saiu em 2011, fato considerado “chocante” pelo DisplayMate. Para a entidade, esse dado acaba ofuscando a melhoria na resolução da tela, que teve um aumento no número de pixels por polegada (ppi).

A organização acredita que a gama de cores deveria ser como a dos iPads 3 e 4 (e do novo iPad Air), todos com 100%. O fato de ela apresentar um índice tão abaixo desse número “é imperdoável para um tablet premium da atual geração”.

A figura abaixo foi publicada no site do DisplayMate e compara a gama de cores dos três tablets testados.

Segundo o DisplayMate, as grandes diferenças nas gamas de cores entre o Kindle Fire HDX 7, o Nexus 7 e o iPad Mini Retina eram “bem óbvias de se ver quando colocados lado a lado para testes de visualização”.

Os testes da DisplayMate são usados por várias publicações dos Estados Unidos em suas avaliações de aparelhos.