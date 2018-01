iPad mini tem driver de LCD da Samsung; diz site - Link - Estadão

‘iFixit’ teve acesso ao tablet com antecedência e o desmontou; Apple e a Samsung têm disputas de patentes em dez países

SÃO FRANCISCO – O novo iPad mini, da Apple, parece incluir um driver de LCD da sul-coreana Samsung Electronics, fornecedora essencial de componentes mas também ferrenha rival da gigante da tecnologia do Vale do Silício em uma feroz guerra de aparelhos móveis.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e também no Instagram

O iPad mini começou a ser vendido nesta sexta-feira, 2, em 34 países. Versão mais simples do tablet sai por US$ 329. FOTO: Reuters

O iPad mini, que deve chegar às lojas na sexta-feira, 2, inclui o processador Apple A5, memória flash da SK Hynix e alguns chips da Fairchild Semiconductor International, de acordo com o site iFixit, especializado em manutenção de aparelhos, que obteve um exemplar com antecedência e o desmontou na quinta-feira (veja aqui).

Guerra de patentes. A Apple e a Samsung estão envolvidas em disputas de patentes em dez países, como parte de sua batalha pelo florescente mercado móvel, e a Apple aparentemente está buscando maneiras de reduzir sua dependência com relação à Samsung. Mas esta continua a ser um dos principais fornecedores da rival, fabricando processadores e componentes usados em seus aparelhos.

O iPad mini, com tela de 7,9 polegadas, representa a primeira incursão da Apple ao mercado de tablets de menor porte. A Apple espera reagir aos avanços de rivais em seu mercado de hardware eletrônico, e preservar sua liderança no mercado de tablets como um todo – que até mesmo rivais dotados de amplos recursos, como a Samsung, vem enfrentando dificuldades para penetrar.

/REUTERS

—-

Leia mais:

• O Mini é tudo que o iPad queria ser, diz NYT

• Testamos o iPad Mini

• Apple anuncia iPad Mini por US$ 329

• Apple deve dizer que Samsung não a copiou