iPad não faz muito sucesso na Campus Party - Link - Estadão

Hoje o mundo da tecnologia só falou do lançamento do iPad, o tablet da Apple, certo? Nem tanto. Aqui na Campus Party, a maior concentração de geeks por metro quadrado do País não deu muita bola para o telão enorme que transmitia ao vivo o evento de lançamento do produto.

“Acho que a Apple vai fazer um anúncio hoje”, disse um garoto que assistia à um debate no Campus Fórum. “É um computador ou um iPod novo”, respondeu o amigo dele. “Não, acho que é o tablet”. Ninguém se preocupou em conferir – e, quando o anúncio surgiu no telão, ninguém esboçou empolgação.