iPad não terá concorrentes; diz estudo - Link - Estadão

O iPad da Apple não terá um rival à altura até pelo menos o próximo ano e, quando novos concorrentes aparecerem, eles terão de se adaptar aos aplicativos personalizados do tablet, afirmou um estudo da empresa de estudos de mercado iSuppli, divulgado nesta quarta-feira, 25.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Segundo o estudo, o iPad, que deve ficar responsável por três quartos das vendas mundiais de tablets no mundo este ano, terá pelo menos 70% do mercado em 2011 e 62% em 2012.

A Apple vendeu 3,3 milhões de iPads no último trimestre, uma das melhores estreias de um dispositivo eletrônico já ocorrida.

Os rivais da Apple, como HP, Dell e Lenovo, estão programando lançar tablets semelhantes baseados nos sistemas Android, do Google, e no Windows 7, da Microsoft. Mas terão que fazer frente à mesma combinação de equipamento, aplicativos e sistema operacional que o iPad oferece, afirma a análise da iSuppli.

“É improvável que qualquer um dos três rivais seja capaz de se igualar ao iPad”, disse Rhoda Alexander, diretora da empresa.

Entre os possíveis concorrentes, a iSuppli cita também a canadense Research In Motion, fabricante dos celulares BlackBerry, que recentemente adquiriu um endereço na internet chamado “BlackPad” e está tentando entrar nesse mercado.

Alexander descartou, porém, que o Google vá lançar um tablet com o novo sistema chamado de Chrome OS em novembro, argumentando que “qualquer dispositivo com tela sensível ao toque baseado no Chrome não vai surgir até 2011 ou mais”.

(REUTERS)