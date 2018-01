iPad nas lojas brasileiras? - Link - Estadão

Os rumores estão esquentando. A Apple já deu pistas: traduziu os vídeos de divulgação do iPad e a nova versão do iOS, a 4.2, já tem menus e comandos em português. Agora só falta confirmarem a data para o iPad chegar oficialmente às lojas brasileiras.

Segundo reportagem da revista Exame, o iPad começará a ser vendido às 0h do dia 2 de dezembro e deve custar a partir de R$ 1,7 mil.

A assessoria de imprensa da Apple não confirma e diz que “continuam sem data” para o lançamento do iPad. Claro e Vivo também disseram não ter nenhuma informação sobre a venda.

A Oi anunciou na semana passada que oferecerá planos de dados exclusivos para iPad “nos próximos meses”. Ao ser questionado sobre o lançamento, Alex Zornig, diretor financeiro da operadora, aproveitou para criticar a Apple. “O problema do iPad é que o Brasil não é prioridade da Apple”, disse.

Mesmo sem ser vendido oficialmente no País, o iPad funciona bem por aqui – inclusive com conexão 3G. Vivo vende desde junho o Micro SIM Card, chip usado no iPad e em alguns aparelhos celulares, como o iPhone 4. Como é desbloqueado, qualquer tablet da Apple comprado fora do Brasil funciona por aqui com esse chip. E há quem até tenha experimentado uma gambiarra para ligar seu plano de dados no iPad — e deu certo.