iPad no Brasil é segundo mais caro do mundo - Link - Estadão

Pesquisa australiana comparou preços em 46 países; iPad mais barato é o da Malásia; o mais caro, da Argentina

SÃO PAULO – O Brasil é o segundo país mais caro do mundo para se comprar o iPad, da Apple, de acordo com a empresa australiana CommSec.

A pesquisa comparou o preço em 46 países da última geração do tablet, com 16GB de memória e acesso à internet apenas via Wi-Fi, segundo o site Business Insider.

No Brasil, esse modelo de iPad é vendido por US$ 791,40, 67% mais caro que na Malásia, país em que o preço é o mais baixo: US$ 473,77. Lidera o ranking a Argentina, onde o tablet custa US$ 1.094,11.

A empresa australiana mostrou que, além da Malásia, Hong Kong (US$ 501,52) e Japão (US$ 501,56) são os países em que o iPad é mais barato.

Nos Estados Unidos e no Canadá, o preço sofre influência do imposto local, que varia conforme o Estado. Na Califórnia, por exemplo, o aparelho sai por US$ 546,91. Sem tributos, o tablet custa US$ 499, valor em que é anunciado no site da Apple.

/ AGÊNCIA ESTADO