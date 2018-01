iPad; o nome; já tem dono na Europa - Link - Estadão

A Apple tem um problema para o lançamento do seu tablet na Europa: iPad, o nome do gadget, já tem dono no continente. A marca foi registrada na União Européia pela ST Microelectronics no dia 14 de setembro de 2001 e vence no dia primeiro dia de setembro deste ano – porém, a empresa tem direito a renovar a posse do nome.

Foi no dia 18 de janeiro que a Apple descobriu o fato, ao tentar registrar o nome iPad e ter o pedido negado.

Mas com dinheiro tudo se contorna, pelo menos é que parece nesta situação. Isso porque Carlos Bozotti, presidente da ST Microelectronics já afirmou que está disposto a negociar com a Apple. Parece que Steve Jobs vai ter que abrir a carteira.