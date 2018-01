iPad obrigatório em escolas - Link - Estadão

Uma escola privada de norte-americana vai passar a exigir que seus alunos entre 8 e 18 anos usem o iPad. O objetivo é subtituir os livros de textos pelos tablets.

A Webb School de Knoxville, no Tennessee,não é a primeira a tomar essa decisão. A Universidade Seton Hill, na Pensilvânia, e a Universidade de Notre Dame, em Indiana, também já anunciaram cursos dados exclusivamente através dos aparelhos da Apple.

Segundo o diretor de tecnologia da instituição, Jim Manikas, a escola oferecerá aos alunos de baixa renda a opção de alugar os tablets, que custam aproximandamente US$ 500 nos Estados Unidos.

Manikas diz ainda que a decisão se trata de uma “questão de saúde”, devido às pesadas mochilas que os alunos são obrigados a carregar. “Temos alunos que levam quase 20 quilos em livros de texto, enquanto um iPad pesa menos de um quilo”, disse em declarações para jornais da cidade.

Os funcionários da escola afirmaram que sites como Facebook e Twitter estarão bloqueados dentro da área escolar. Elli Shellist, professora de inglês da Webb School, se mostrou entusiasmada com a mudança, pois “há coisas que podemos fazer muito melhor com esses tablets que com textos de papel”, afirma.

/ EFE