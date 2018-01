iPad original era imenso - Link - Estadão

Imagens de 2002 a 2004 mostram um protótipo bem maior daquilo que se tornaria, em 2010, o tablet mais popular do mundo

SÃO PAULO – Dos arquivos do processo de acusações de plágio entre Samsung e Apple, surgiu uma pérola: imagens de um protótipo construído pelo menos oito anos antes do lançamento daquele que se tornaria o tablet mais popular do mundo, o iPad.

O primeiro a publicar essas imagens foi o blog de Yoni Heisler; depois veio o BuzzFeed com imagens coloridas do protótipo, chamado de “035″, ao lado de um iPad 2.

Veja abaixo uma seleção de imagens do verdadeiro “pai do iPad”: