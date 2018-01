iPad poderá ter caneta para estudantes - Link - Estadão

FOTO: PatentlyApple

O Patently Apple, site que vive fuçando as patentes registradas pela Apple, buscou uma antiga, de 2008, que haviam deixado escapar. É da Apple um projeto de caneta para tablets, o seu iPad, no caso.

Segundo o site, a caneta possui acelerômetro (que detecta a movimentação do aparelho) e ponta ajustada para realizar todo tipo de movimento deslizando na tela, a fim de reproduzir a ação de escrever e desenhar no tablet.

A descoberta vai contra tudo o que se podia esperar de Steve Jobs, o CEO licenciado da Apple, já que durante o anúncio do iPhone 4, o executivo afirmou categoricamente, segundo o GootaBeMobile, se um aparelho demandasse uma stylus (as canetas para touchscreen), “eles estragaram tudo”.

Ao New York Times uma fonte que trabalha diretamente com projetos ligados ao tablet na Apple afirmou que a caneta virá e servirá basicamente para ajudar no processo de criação de crianças em escolas.

“É uma das barreiras para as crianças na escola, e os estudantes na faculdade: comprar um iPad em um ambiente que eles precisam ter a capacidade de escrever anotações e desenhar durante as aulas”, disse ao jornal.

A ideia de canetas em tablets direcionadas para o uso por estudantes já havia sido comentada por um dos maiores rivais da Apple e Jobs: Bill Gates. O chefão da Microsoft disse em maio do ano passado que um dos projetos da Microsoft com tablets era o de criar uma stylus para estudantes. “Ela vai permitir que o aluno use o aparelho no qual ele não só use para leitura, mas também,e ao mesmo tempo, para criar documentos”.