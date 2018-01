iPad por US$ 229 - Link - Estadão

US$ 229, 35 é o preço de produção do iPad, o tablet da Apple, de acordo ocm estimativa divulgada pela empresa de pesquisa iSuppli. A empresa fez o que chamou de “desmontagem virtual” do iPad, uma vez que o aparelho ainda não está disponível e os fornecedores de seus componentes não foram anunciados.

O iPad começará a ser vendido no próximo mês. O modelo de US$ 499, o mais barato, tem memória flash de 16 GB. A iSuppli estimou o custo total de matéria prima do aparelho em US$ 219,35 dólares. Já a manufatura, segundo a empresa, gira em torno de US$ 10. O componente mais caro é a tela sensível a toque de 9,7 polegadas. Custo estimado: US$ 80.

Analistas esperam que a Apple venda de 2 milhões a 5 milhões de unidades do produto no primeiro ano de lançamento.