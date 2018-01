iPad que explodiu não era Air; diz loja - Link - Estadão

Um modelo de tablet da Apple explodiu e incendiou loja na Austrália, o fogo foi controlado e ninguém se feriu

SÃO PAULO – Um iPad explodiu e incendiu parcialmente uma loja em Camberra, na Austráia. A reportagem local noticou no dia que se tratava de um iPad Air, o modelo mais novo, lançado em outubro pela Apple. Um dos funcionários da loja, da operadora Vodafone, disse que o dispositivo causou uma “explosão de chamas” a partir da entrada do carregador. A fumaça tomou a loja, mas maiores danos foram controlados pelos bombeiros. Ninguém se feriu.

“Era uma geração anterior do iPad, o modelo com Retina display – e não um dos aparelhos lançados mais recentemente”, disse um porta-voz da Vodafone australiana ao Mashable, que informou que a Apple estava investigando as razões do acidente.

Outro porta-voz do site, disse que podia “confimar que não se tratava de um Air”, disse.

“Tudo o que eu sei é que era um modelo Retina, um 3 ou 4″. A fonte disse ainda que a Apple recolheu o dispositivo incendiado (foto) para sua investigação. “Por isso não saberemos nada até que ela conclua.”

Segundo o site, nem a Apple americana, nem a da Austrália se dispuseram a comentar o caso.