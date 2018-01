iPad reforça domínio de mercado da Apple - Link - Estadão

Segundo analistas, terceira geração do iPad deixará Apple ainda mais na frente na briga contra tablets com Windows 8

Terceira geração do iPad tem tela HD com tecnologia Retina e processador gráfico duas vezes mais potente. FOTO: Reuters

BANGALORE – O novo iPad da Apple, dotado de tecnologia 4G, cimentará o domínio de mercado da empresa e a ajudará a superar a concorrência dos tablets equipados com o Windows 8 que devem ser lançados ainda neste ano, enquanto o iPad 2, agora vendido a preço mais baixo, terá demanda mais forte, disseram analistas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A Apple mostrou nessa quarta-feira, 7, uma nova versão de seu popular tablet iPad, com chip mais poderoso, tela de alta definição, câmera melhorada e acesso a novas redes sem fio de alta velocidade.

“A capacidade da Apple de melhorar a resolução da tela, a capacidade gráfica e integrar redes 4G LTE sem comprometer a duração da carga de bateria do novo iPad será um fator de diferenciação importante diante da concorrência, e um obstáculo difícil de superar pelos rivais”, escreveu Mark Moskowitz, analista da J.P. Morgan Securities, em nota aos clientes.

No mês passado, a Microsoft lançou uma versão incompleta do Windows 8. É o primeiro sistema operacional da companhia compatível com os processadores de baixo consumo de energia projetados pela ARM Holdings, e vai servir para tablets, além de laptops e computadores de mesa, em um esforço para contestar o sucesso inequívoco do iPad.

Mas o mais recente iPad da Apple permitirá que a empresa mantenha sua vantagem competitiva e que estabeleça posição dominante no mercado de tablets, que cresce rapidamente, disseram analistas.

De acordo com o Credit Suisse, a Apple deterá 66% do mercado de tablets em 2012, graças à sua marca, ao seu hardware e ao ecossistema superior de seus produtos.

Tim Cook, o presidente-executivo da Apple, apresentou a muita aguardada terceira versão do tablet, mas não cumpriu a tradição de designar o tablet de nova geração como iPad 3, contrariando algumas expectativas, e se referiu a ele simplesmente como “o novo iPad”.

iPad 2 mais barato. A empresa também anunciou que continuará a vender o iPad 2, mas reduziu seus preços em US$ 100. O modelo mais antigo agora começa em US$ 399, enquanto o iPad de terceira geração, dotado apenas de conexão Wi-Fi, começa em US$ 499.

Katy Huberty, da Morgan Stanley, estima que o corte de preço do iPad 2 terá impacto baixo sobre as margens da empresa, e estima que a redução no preço elevará a demanda de 15 milhões para 20 milhões de unidades nos Estados Unidos e 38 milhões no mercado mundial.

/ Tenzin Pema (REUTERS)