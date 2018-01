iPad rouba mercado de laptops - Link - Estadão

O CEO da Best Buy, Brian Dunn, disse ao Wall Street Jounal que, de acordo com estimativas da Best Buy, o iPad ‘comeu’ 50% do mercado que antes pertencia a laptops. Dunn disse que a empresa está respondendo a essa demanda por portáteis incluindo mais e-readers em seu catálogo, além de tablets e smartphones.

Fato é que o crescimento no mercado de notebooks foi desacelerando desde o lançamento do iPad. As vendas meteóricas do tablets são, provavelmente, a principal razão pela qual as vendas de netbooks nos EUA cairam pela primeira vez em mais de um ano em agosto de 2010.

De acordo com a revista Fortune, as vendas de notevooks vinham aumentando desde o segundo semestre de 2009. Em janeiro de 2010, as vendas cresceram 29%! Em abril, quando o iPad foi lançado, o crescimento estava só em 11%. Em julho e agosto, cresceram só 2% e 4%.

O iPad está roubando mercado só dos computadores com Windows, contudo. As vendas de Macs, especialmente de notebook, continuam a crescer. Isso significa que as pessoas estão abrindo a mão do Windows pelo iPad.