iPad se aproxima - Link - Estadão

Os americanos que querem um iPad e estão com medo que haja fila quando o produto chegar às lojas já podem reservar o seu pela loja online da Apple nos EUA. É possível garantir o tablet e seus acessórios, como teclado, case e dock.

Os modelos com Wi-Fi estarão disponíveis nas lojas americanas dia 3 de abril e os com Wi-Fi e 3G, só no final de abril. Ainda não há previsão de quando as reservas começam no Brasil.

Segundo estimativas feitas pelo grupo Investor Village, já foram vendidos aproximadamente 9 mil iPads nas 6 primeiras horas de reservas.