iPad segue líder isolado dos tablets nos EUA - Link - Estadão

Tablet da Apple segue topo. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O iPad continua o rei absoluto dos tablets nos EUA. Pesquisa da consultoria americana ChangeWave publicada nesta terça-feira, 6, trouxe más notícias para a concorrência. Como resposta à pergunta “qual tablet você planeja comprar?”, 73% cravaram o aparelho da Apple.

Em segundo lugar nas preferências veio o tablet da Amazon, Kindle Fire, com apenas 8%. Em terceiro ficou o Galaxy Tab, da Samsung, com 6%. Das marcas restantes, nenhuma obteve mais de 3% de intenção de compra. A pesquisa ouviu 2,893 norte-americanos.

Em 2011, mais de 100 tablets foram lançados no Consumer Electronics Show, em janeiro de 2011. Poucos obtiveram sucesso, e mesmo estes ficaram longe de representar uma ameaça ao tablet da Apple. Tanto que, na CES do ano seguinte, poucos novos modelos foram apresentados.

Os dois outros modelos que se seguiram, de segunda e terceira geração, foram ainda mais bem-sucedidos e consolidaram a liderança da Apple no mercado de tablets. A empresa vendeu 3 milhões de iPads nos 80 primeiros dias após o lançamento em abril de 2000; já o novo iPad, lançado recentemente, vendeu a mesma quantia em apenas três dias nas lojas.

Apesar de ser o rival mais próximo do tablet da Apple no momento, a mesma pesquisa afirma que a demanda pelo Kindle Fire caiu dois terços em maio em comparação à época do seu lançamento, em novembro.

Em relação ao mercado brasileiro, ainda não há dados disponíveis a respeito de quais marcas vendem mais. O ‘Link’ apurou junto a uma fonte da Samsung, porém, que o tablet da empresa vende mais no Brasil que seu concorrente iPad.