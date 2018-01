iPad sem dúvidas - Link - Estadão

O novo tablet da Apple chega ao Brasil e o ‘Link’ explica tudo que você precisa saber antes de comprá-lo

SÃO PAULO – Desta vez nem demorou tanto. O novo iPad chegou ao Brasil na sexta-feira, 57 dias depois do primeiro lançamento no exterior, em países como EUA, Japão e Reino Unido. A sua versão anterior, o iPad 2, tinha levado 78 dias para sair no País, três semanas a mais.

Novo iPad começou a ser vendido no Brasil na sexta-feira, 11. Consumidores fizeram fila em frente à Loja Fnac da Avenida Paulista, em São Paulo, para comprar o tablet. FOTO: AE

Não foi o suficiente para repetir aqui as cenas vistas em outros lugares do mundo, onde pessoas formaram filas para estar entre os primeiros a ter o produto.

Talvez seja o preço, alto demais para mover multidões. Fiel à nossa tradição, o preço do novo iPad no Brasil é dos mais altos do mundo. Nos EUA, a Apple cobra pela versão mais barata, com 16 GB de armazenamento e conexão Wi-Fi, R$ 961,47 (US$ 499). No vizinho México, o valor é um pouco maior: R$ 1.113. Na zona do euro, ele custa em geral R$ 1.204,73. Por aqui, o mesmo produto custa R$ 1.549.

A própria Apple preferiu um lançamento discreto, sem grandes eventos ou muito estardalhaço. Bem diferente do iPad 2 em 2011, quando houve festa com celebridades, abertura de lojas à meia-noite e longas filas.

O novo iPad pode ser encontrado nas principais redes de varejo do Brasil. Os preços não variam, com exceção de uma oferta agressiva da operadora TIM para as versões do tablet com 3G/4G. Nas lojas próprias da empresa, o modelo de 16 GB sai por R$ 1.560. O mesmo aparelho é vendido na loja da Apple por R$ 1.849. As versões de 32 GB e 64 GB também estão com melhor preço na TIM. A Claro deve vender o tablet, mas não neste primeiro momento.

As principais novidades do tablet da Apple se referem à imagem. Sua tela com tecnologia Retina melhorou muito a nitidez e a cor. São duas vezes mais pixels por polegada que o modelo anterior (264 contra 132). Se para quem usa o tablet mais para ler não faz tanta diferença, para filmes e games é um belo upgrade.

A câmera do novo iPad agora faz jus ao nome. A do iPad 2 se saía mal comparada às câmeras de outros tablets concorrentes. Tinha apenas 0,3 MP. Na nova versão do aparelho, ela vem com 5 MP e estabilizador.

Aplicativos importantes, como iMovie, iPhoto e GarageBand, aparecem em versões novas, com recursos inéditos.

VALE OU NÃO VALE?

É na tela e na câmera que estão algumas das principais melhorias do novo iPad

1) Tenho um iPad 2. Vale a pena comprar o novo iPad?

Se você acabou de comprar um iPad 2 não há por que correr para trocar e gastar mais, a não ser que você pretenda usar o tablet para ver filmes e tirar fotos. É na tela e na câmera que estão algumas das principais melhorias.

2) O que o novo iPad tem de diferente?

Um processador gráfico mais rápido (quatro vezes) que melhora o desempenho de games com gráficos pesados. Maior resolução de tela (o dobro do iPad 2), que agora usa a tecnologia Retina Display. Câmera traseira melhor (5 MP ante 0.3 MP do iPad 2). E uma ferramenta para ditar textos.

3) Quais são as diferenças entre as versões do iPad?

Existem seis variações de configuração. São três capacidades de armazenamento: 16 GB, 32 GB e 64 GB. Cada um dos modelos vem em duas opções de conectividade: apenas Wi-Fi ou Wi-Fi e 3G/4G. Ele vem na cor branca ou preta.

4) Quanto vai custar no Brasil?

Preços da Apple, praticados pela maior parte dos varejistas: 16 GB Wi-Fi (R$ 1.549) e Wi-Fi com 3G/4G (R$ 1.849); 32 GB Wi-Fi (R$ 1.749) e Wi-Fi com 3G/4G (R$ 2.049); 64 GB Wi-Fi (R$ 1.999) e Wi-Fi com 3G/4G (R$ 2.299). A operadora TIM tem uma oferta especial para as versões com 3G/4G: R$ 1.560 (16 GB), R$ 1.999 (32 GB) e R$ 2.249 (64 GB).

5) Vale a pena comprar no exterior?

Existe uma porção de países onde o tablet é mais barato do que no Brasil (veja lista de preços a seguir). Vale observar que em qualquer situação ele custa mais do que US$ 500, limite permitido pela Receita Federal a turistas brasileiros que visitam o exterior. Caso o novo iPad seja parado na alfândega, ele pode ter que pagar uma taxa de importação (equivalente a 50% sobre o valor que exceder os US$ 500). Também vale lembrar que produto comprado fora não perde direito à garantia. Veja os preços do novo iPad em alguns países: México (entre R$ 1.113 e R$ 1.845,75); EUA (entre R$ 961,47 e R$ 1.597,32); Inglaterra (entre R$ 1.244,68 e R$ 2.055,75); Espanha/ Portugal/ Alemanha/ Itália/ Holanda (entre R$ 1.204,73 e R$ 2.099,56).

6) Funciona em 3G e 4G?

Sim. A rede 4G ainda não funciona no Brasil. Quando ela iniciar a operação, a Apple garante que o novo iPad deve conseguir se conectar a ela.

7) Onde posso comprar o novo iPad no Brasil?

No loja online da Apple, no site da TIM e nas principais redes de varejo como Extra, Ponto Frio, Fast Shop e Magazine Luiza.

8) Se comprar por algum plano de operadora pode ficar mais barato?

No momento não. Como explicado na pergunta 4, a TIM tem uma promoção que vai até os estoques durarem. Mas a oferta da operadora não está vinculada a nenhum plano. (veja os valores na pergunta 4).

9) O chip do meu iPhone 4 ou 4S funciona no novo iPad?

Não. Apesar de terem aspecto semelhante, eles só funcionam em seus respectivos aparelhos.

10) O iPad é mesmo o melhor tablet do mercado?

O iPad é, com certeza, o tablet mais desejado e reconhecido do mundo. E, embora muitos usuários tenham suas reclamações, o nível de satisfação em geral é alto. A tela do novo iPad é bem melhor do que a tela dos tablets da concorrência. Por outro lado, outros tablets trazem recursos que os produtos Apple não têm, como entradas diferentes (USB , por exemplo) e compatibilidade com formatos que não funcionam no iPad (o Flash é o caso mais famoso). Alguns tablets como o Galaxy 10.1, da Samsung, se diferenciam por trazerem uma caneta stylus e pela capacidade poder escrever e desenhar na tela.

