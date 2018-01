iPad será oferecido por a partir de R$ 1.650 - Link - Estadão

O iPad já tem preços definidos para o Brasil. A versão de 16 GB custará R$ 1.649; a de 32 GB, R$ 1.899; e a 64 GB, R$ 2.199. Todos sem a conexão 3G. Com ela, no modelo Wi-Fi e 3G, os preços mudam para R$ 2.049, R$ 2.299 e R$ 2.599.

Enquanto a Apple não divulga oficialmente se o iPad chega mesmo no dia 3 de dezembro, as revendedoras se preparam para a chegada da novidade.

A expectativa é que elas recebam o produto na próxima semana — em pelo menos uma grande rede o produto já está cadastrado no sistema e “possivelmente no estoque”.

O Link conversou com funcionários em revendedoras brasileiras (Fnac, Saraiva, MyStore, a2YOU) e, embora não haja uma data definida para o início das vendas, é certo que o produto chegará às mãos do consumidor no início de dezembro. Em uma grande loja de São Paulo, o vendedor informou que o início das vendas será no dia 5 de dezembro.

Segundo ele, serão vendidas as versões Wi-Fi e Wi-Fi/3G, pela Vivo. Procurada, a assessoria de imprensa da Vivo não confirma a informação.

Outras evidências mostram que o iPad está a caminho do País. Ao procurar por “Apple” no Google, por exemplo, o usuário tem acesso ao link patrocinado do dia de descontos da Apple. E, entre os produtos anunciados, o iPad está lá:

Na página linkada, porém, o tablet foi suprimido. Quem reparou foi o pessoal da MacMagazine.

O colunista da revista Veja, Lauro Jardim, diz que a Apple preparará uma entrevista coletiva dois dias antes do lançamento oficial — que, segundo ele, será na sexta-feira, 3 de dezembro.