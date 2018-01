iPad Wi-Fi também é homologado - Link - Estadão

Depois do iPad 3G, a versão do iPad com conexão Wi-Fi teve seu registro homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) na segunda-feira, 20.

Agora, as duas versões do tablet da Apple já podem ser comercializadas no País oficialmente, mas a data de lançamento ainda é um mistério. As operadoras afirmam que o tablet da Apple é esperado para os próximos meses, sem dar detalhes.

A versão Wi-Fi conta apenas com conexão sem fio à internet, enquanto que o modelo com 3G, homologado em 30 de agosto, também acessa a web a partir da rede 3G das operadoras de celular.

Nos Estados Unidos, o iPad Wi-Fi é vendido a partir de US$ 500, na versão com 16 gigabytes de memória. Os modelos com 32 GB e 64 GB custam repectivamente US$ 600 e US$ 700. Já o modelo com Wi-Fi e 3G custa US$ 630, US$ 730 e US$ 830, também nas versões com 16GB, 32GB e 64GB respectivamente.

O modelo do iPad Wi-Fi é descrito no site da Anatel como A1219, e foi registrado como o tipo “transceptor de radiação restrita – categoria 2″, certificado número 1351-10-1993, solicitado pela filial brasileira da Apple. Já o iPad 3G (modelo A1337) é definido como “estação terminal de acesso”.