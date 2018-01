iPads Mini e 4 são homologados no Brasil - Link - Estadão

Novos tablets ainda não têm data de lançamento no País, mas serão incompatíveis com a conexão LTE 4G

SÃO PAULO – A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou nesta quarta-feira, 28, a homologação (certificação) do iPad Mini e o iPad 4 no Brasil, permitindo que os produtos sejam comercializados no País.

Os modelos do iPad Mini homologados são A1432 (conexão Wi-Fi) e o A1454 (conexão por rede de celular). Já os modelos do iPad de quarta geração são o A1458 (Wi-Fi) e A1459 (conexão com rede de celular).

Os aparelhos para banda de celular contemplam conexão 3G e 4G; no entanto, devido à diferença de frequências, a conexão LTE 4G dos aparelhos não funcionará no País.

A Apple ainda não divulgou quando o aparelho será lançado no Brasil. O iPhone 5, por exemplo, homologado desde outubro, ainda não chegou por aqui.

Nesta semana, a Foxconn recebeu autorização do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para montar o iPhone 5 e os dois novos modelos do iPad em sua unidade de Jundiaí, em São Paulo, com benefícios fiscais. Espera-se que, com isso, os preços sejam reduzidos.

Novos iPads. O iPad Mini foi lançado pela Apple em outubro, em um evento em San Jose, na Califórnia — cidade a 11 quilômetro da sede da Apple. O aparelho tem tela de 7,9 polegadas, quase 20% menor que a do modelo tradicional. Ele usa o chip A5 e tem uma câmera frontal HD de 1.2 MP e uma traseira de 5 MP.

Nos Estados Unidos, o modelo de 16 GB) custa vai de US$ 329 (Wi-Fi) a US$ 459 (3G/4G). Nas versões de 32GB, o valor vai de US$ 429 a US$ 559; no de 64GB, de US$ 529 a US$ 659.

Já a quarta geração do iPad veio com o chip A6X, que promete o dobro de desempenho do modelo anterior. Seu preço, na versão mais barata (Wi-Fi) é US$ 499 e US$ 629 (3G/4G).

Os aparelhos começaram a ser vendidos em 34 países no dia 2 de novembro. Confira uma tabela de especificações entre os dois modelos (o Mini e o iPad de quarta geração) aqui.