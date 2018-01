iPhone 3GS: mais perto do Brasil - Link - Estadão

Quem espera para comprar o novo iPhone 3GS aqui no Brasil já tem mais uma opção. A Claro confirmou que também vai vender o novo modelo e abriu um site especial para cadastrar interessados em adquirir o aparelho.

A Vivo já havia confirmado que venderá o iPhone 3G na época da apresentação do novo celular da Apple nos Estados Unidos, em junho. A operadora também abriu um site para o cadastramento. A Tim, que comercializa o iPhone 3G assim como a Claro e a Vivo, por enquanto não anunciou se venderá o novo modelo no Brasil.

A data de lançamento oficial do iPhone 3GS ainda não foi confirmada, mas o aparelho deve chegar no próximo mês. No ano passado, tanto a Claro quanto a Vivo lançaram o iPhone 3G no mesmo dia.

DESBLOQUEIO

Nos Estados Unidos, o hacker George Hotz, já criou um método de desbloqueio do iPhone 3GS, para utilizar o celular com outras operadoras. Ele publicou o programa que faz o desbloqueio no site http://purplera1n.com. Nos EUA, o celular é vendido apenas pela AT&T.

O grupo “iPhone Dev Team”, responsável pelo programa mais famoso de desbloqueio do iPhone, disse em seu blog que já conseguiu desbloquear o iPhone 3GS, mas não colocou o software para baixar porque o número de usuários do celular ainda é pequeno.