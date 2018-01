iPhone 3GS tem falha de compatibilidade com Windows 7 - Link - Estadão

iPhone 3GS tem falha de compatibilidade com Windows 7

Uma atualização no software do iPhone 3GS no fim da semana passada deixou movimentados os fóruns de discussão sobre o gadget da Apple. De acordo com relatos de usuários, a atualização do sistema impede a sincronização entre iPhone 3GS e PC rodando Windows 7 em versão 64-bit com o iTunes 9 instalado.

07/12/2009 | 18h17

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo