iPhone 4 amanhã - Link - Estadão

Confirmando as previsões sobre a data de lançamento, o iPhone 4 chega ao Brasil nesta sexta-feira, 17, e será vendido pelas quatro maiores operadoras do País (Vivo, Claro, Tim e Oi). Algumas lojas estarão abertas desde a meia-noite e eventos para a imprensa serão realizados para apresentar o novo aparelho. O smartphone sai mais caro para os clientes de planos pré-pagos que para os dos pós-pagos.

Na Oi, o aparelho desbloqueado será vendido conforme a tabela de preços abaixo. Optando por um dos planos Oi À Vontade + Dados, o cliente ganha dois meses de internet grátis para testar o serviço, além de um crédito de até R$2.100, de acordo com o pacote contratado, para comprar o iPhone. A promoção é válida para os mil primeiros aparelhos vendidos.

Foto: divulgação

As principais lojas da Tim começarão a vender o novo aparelho da Apple às 00h01 da sexta-feira – a lista de pontos de vendas poderá ser vista aqui já esta noite. As promoções Liberty Web (voz e dados ilimitados) e Infinity Web (internet a R$ 0,50 por dia para clientes pré-pagos) também estarão disponíveis para quem quiser comprar o celular recém-lançado. O preço do iPhone 4 para planos pré-pagos será de R$ 1.799.

—-

Leia mais:

• Bom, apesar da crise da antena

• iPhone 4 começa a ser vendido sexta-feira