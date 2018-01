iPhone 4 chega na China em setembro - Link - Estadão

A China Unicom, segunda maior operadora de telecomunicações da China, pode começar a vender o iPhone 4 da Apple no país a partir de setembro, afirmou a televisão estatal nesta quinta-feira. “A China Unicom chegou a um acordo com a Apple e o iPhone 4 chegará ao mercado a partir do mês que vem”, segundo comunicado da empresa para a China Internet Conference, em Pequim.

Representantes da China Unicom em Pequim e Hong Kong preferiram não comentar o assunto. A Apple, que não comentou o assunto, abriu sua segunda loja própria na China em julho e caminha para ter um total de 25 unidades no país até o fim do próximo ano.

O lançamento do iPhone 4 no Brasil também está previsto para setembro. O aparelho já é vendido nos Estados Unidos e na Europa desde junho.

