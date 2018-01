iPhone 4 gera recorde de vendas da Verizon - Link - Estadão

Na loja da Verizon em Mountain View, Califórnia, um aviso fala sobre as vendas do iPhone 4 na operadora. FOTO: Paul Sakuma/AP

A operadora norte-americana Verizon encerrou as vendas online do iPhone, da Apple, na noite de quinta-feira, 3. Em apenas duas horas, ela bateu seu recorde anterior de vendas de um telefone no dia de lançamento do aparelho.

O lançamento do iPhone pela Verizon marca o fim do direito exclusivo de vendas do telefone pela operadora AT&T nos Estados Unidos, que durou três anos.

O analista Mike McCormack, da Nomura, disse que a Verizon pode vender mais de 12 milhões de iPhones este ano, o que daria a empresa “uma parcela significativa” de clientes.

Porém, McCormack afirmou que o iPhone deve pesar na margem de lucros da Verizon, já que ele vem com pesados custos de subsídios.

/ Sinead Carew (REUTERS)