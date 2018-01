iPhone 4G está chegando - Link - Estadão

Steve Jobs, presidente-executivo da Apple, deve apresentar na próxima segunda-feira, 07, a nova geração do iPhone. O novo celular precisará estabelecer novas funções e padrões de conteúdo multimídia para conquistar os consumidores e Wall Street.

O desafio da Apple pode ser as inovações em jogos, uma vez que o iPhone já é um sucesso absoluto e o maior fator de crescimento do lucro da empresa. A empreitada se torna ainda mais difícil devido ap sucesso inicial do tablet da empresa, o iPad, que muitos dizem já ter criado um novo mercado.

A concorrência de uma série de smartphones baseados no sistema operacional Android, do Google, também está crescendo e pressionando a Apple a elevar ainda mais o nível de competitividade.

“O iPhone 4.0 vai mantê-los à frente do jogo. Será tão fácil como no ano passado ficar à frente? Não. Acho que o Android tem feito enormes progressos”, disse a analista Carolina Milanesi, da Gartner.

Ano passado, a Research in Motion (RIM) era vista como a maior rival Apple. Enquanto o smartphone Blackberry da companhia canadense continua a ser escolhido por muitas empresas, a Apple deu grandes passos nesse mercado, favorecida por questões de segurança envolvendo o Blackberry. Mais de 70 por cento das empresas da Fortune 100 implantaram ou testaram o iPhone, de acordo com a Apple.

Mas o principal alvo do iPhone, no momento, continua sendo o consumidor, em um mercado que conta cada vez mais com telefones com o sistema Android de fabricantes como HTC, Motorola e Samsung Electronics.

O novo modelo da Apple será provavelmente mais rápido, com maior capacidade, melhores tela e bateria, e câmera frontal – todos novos atributos favoráveis, mas que não devem gerar impacto no mercado.Funções que os usuários do iPhone há muito pedem, com o multi tarefa, também serão adicionadas à nova geração dos celulares.

“Haverá algumas coisas muito legais no palco com Steve, mas, no final do dia, saberemos a funcionalidade geral”, disse o analista Brian Marshall, da Broadpoint Amtech.

Sobre o anúncio previsto para segunfa-feira, há especulações sobre o lançamento de uma versão do iTunes baseada na internet e de novidades na TV Apple.