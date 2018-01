iPhone 4S ilegal custa R$ 2.730 na China - Link - Estadão

O modelo 16GB, por exemplo, é vendido a cerca de R$ 2.730

PEQUIM – Algumas lojas não-autorizadas pela Apple já vendem em Pequim unidades do iPhone 4S, último modelo do telefone da marca americana, a preços que rondam os 10.000 iuanes (cerca de 1.150 euros). O valor é mais que o dobro do preço de venda do aparelho nos países nos quais já é comercializado oficialmente.

Apesar da China não ter sido dos primeiros países a comercializar o novo modelo de iPhone, o sucesso do mesmo, com mais de 200 mil reservas nos primeiros dias no gigante asiático, levou algumas lojas a importar unidades do Canadá e Estados Unidos, países que vendem o produto desde a última sexta, 14.

O modelo de 16GB, por exemplo, custa no centro comercial de eletrônica de Zhongguancun, um dos mais famosos de Pequim, cerca de R$ 2.730. Segundo asseguram os vendedores, “são produtos verdadeiros trazidos de Canadá e Estados Unidos”, informou o jornal oficial China Daily.

O alto custo, segundo explicam estes vendedores, se deve aos impostos com que se taxam estes aparelhos, que no caso do Canadá custam ao redor de US$ 650 dólares (aproximadamente R$ 1.130) e que na China “são oferecidos desbloqueados e prontos para usar”.

A falta de uma data concreta fez com que muitos fanáticos da marca se interessem por esta via rápida de obter o que foi considerado por muitos como a homenagem póstuma ao recentemente falecido Steve Jobs, cofundador da Apple.

“Recebemos sete unidades do iPhone 4S que já estão vendidas e esperamos novos envios nas próximas horas dado que temos uma grande demanda”, assegurou ao jornal um vendedor de sobrenome Qiao.

No entanto e, segundo afirmaram fontes oficiais da Apple, o maior risco deste tipo de compras, além da possibilidade de adquirir uma imitação, está no serviço de pós-venda já que, para usufruir dele, é necessário “um recibo de compra e a aprovação do serviço de alfândegas”.