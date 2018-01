iPhone 5 chega ao Brasil dia 14 - Link - Estadão

Outros 50 países receberão a nova versão do smarphone da Apple

SÃO PAULO – O iPhone 5 chegará ao Brasil no dia 14 de dezembro, a Apple anunciou nesta segunda-feira, 3.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Outros 50 países receberão a nova versão do smartphone da Apple, incluindo Rússia, Taiwan, China, Chile, Israel, Jamaica, Paraguai e Emirados Árabes. No dia 7, ele sai na Coreia do Sul.

O preço do aparelho aqui no Brasil ainda não foi divulgado. O aparelho deverá ser vendido pelas operadoras brasileiras. Uma página no site da TIM permite o cadastro de clientes interessados em comprar o telefone. Nenhum preço, porém, foi divulgado.

—-

Leia mais:

• Maior, mais leve e quase igual

• iPhone 5 recoloca Apple com líder nos EUA