iPhone 5 chegou antes na China - Link - Estadão

SÃO PAULO – A nova versão do popular smartphone da Apple acabou de ser lançada no mercado (negro) chinês. O hiPhone5 está sendo vendido por apenas 200 yuan (ou US$31) no site Taobo, pertencente ao grupo Alibaba. Mas se você quiser um modelo mais “genuíno”, terá que gastar pelo menos 800 yuan, disse um atendente de loja de Shangai.

O modelo do hiPhone 5 é baseado em imagens vazadas do ainda por ser lançado iPhone 5, mais fino e com cantos mais arrendondados que o do modelo anterior. No entanto, é bastante leve e parece um brinquedo de plástico, como a maioria dos celulares piratas.

Governos ocidentais repetidamente criticam a China por violação de propriedade intelectual alheia. Produtos pirateados como relógios de marca, malas e software podem ser encontrados facilmente em lojas. Modelos da Apple também. Basta lembrar que no mês passado uma falsa loja da Apple em Kunking virou febre na internet depois que um bloqueiro norte-americano as comparou com a de uma Apple Store verdadeira, notando os erros cometidos pela loja falsa, cujos funcionários supostamente acreditavam trabalhar para a Apple real.

